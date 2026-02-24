Es seien offenbar neue Probleme aufgetaucht, die nichts mit First Brands zu tun hätten. Man habe eine zusätzliche «Position» um 91 Prozent abgewertet, heisst es in dem Kundenschreiben der UBS laut «Handelsblatt» weiter. Diese habe rund 5 Prozent des Fondsvermögens ausgemacht.