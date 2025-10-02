Wegen dieses Klumpenrisikos müsse die UBS den Anlegern «schon in den nächsten paar Wochen eine Hiobsbotschaft überbringen», heisst es unter Berufung auf einen Insider. Der Fonds dürfte zwischen 10 und 20 Prozent seines Werts eingebüsst haben, heisst in dem Bericht weiter. Das Fondvermögen solle laut einer Auskunftsperson «einige hundert Millionen» umfassen.