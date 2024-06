Es ist aber unklar, ob die UBS die 19 Milliarden, die das Institut gemäss den bereits bestehenden Bestimmungen ohnehin aufbauen muss, in dieser Summe zumindest teilweise enthalten ist oder nicht. Die Bank habe Bern ihren Standpunkt dargelegt und auf die 19 Milliarden Dollar hingewiesen, so die Insider. «Im Moment fehlt es an Klarheit, und es besteht eindeutig Klärungsbedarf», sagte Hans Gersbach, Volkswirtschaftsprofessor an der ETH Zürich. «Die Anleger müssen wissen, ob die UBS weitere 25 Milliarden Dollar auftreiben muss und in welchem Zeitrahmen.» Obwohl die neuen Regeln nicht vor 2025 oder Anfang 2026 beschlossen werden, könnte die Regierung schon vorher Klarheit über die Höhe der Kapitalanforderungen und den Zeitplan schaffen, so Gersbach.