Die UBS lehnte eine Stellungnahme zu den ​Vorgängen ab. Es gibt keine Hinweise auf ein strafrechtliches Fehlverhalten der Bank oder ihrer Berater. Aus den Unterlagen geht jedoch hervor, dass die Geschäftsbeziehung bis mindestens 2019 ‌andauerte. Noch im Juli 2019 - 16 Tage ⁠nach Epsteins Festnahme - transferierte die Bank auf Maxwells ‌Anweisung 130'000 Dollar. Im August 2019 erhielt die UBS eine Vorladung einer Grand Jury – eines US-Anklagegremiums – und ‍übermittelte der US-Bundespolizei FBI Informationen zu Überweisungen. Wann genau die Konten geschlossen wurden, blieb zunächst unklar.