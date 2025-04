Ausserdem, so die UBS weiter, habe man entschieden, dass UBS Direct Residential als börsengehandelter Schweizer Wohnimmobilienfonds mit direktem Grundbesitz in seiner bisherigen Form bestehen bleibe, mit einem Fokus auf Mehrfamilienhäuser in den Einzugsgebieten von Zürich, Basel und Bern. Der Fonds umfasste per Ende 2024 ein Portfolio von 84 Liegenschaften mit einem Verkehrswert von rund 1 Milliarde Franken.