Die UBS ist in Indien eine strategische Partnerschaft zum Ausbau des Vermögensverwaltungsgeschäfts eingegangen. Partner ist «360 One Wam Ltd», einer der laut UBS grössten unabhängigen Vermögensverwalter und Asset Manager Indiens. Die Partnerschaft soll das globale und regionale Fachwissen der UBS mit dem lokalen Knowhow von «360 One» kombinieren, wie die UBS am Dienstag