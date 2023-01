Ausserdem will die UBS 2023 eigene Aktien im Wert von über 5 Milliarden Dollar zurückkaufen. Im vergangenen Jahr 2022 hatte die Bank Aktienrückkäufe über 5,6 Milliarden getätigt. Mit hohen Ausschüttungen an die Eigner will Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher bei US-Großanlegern punkten und die Bewertung des Konzerns in die Höhe schrauben.