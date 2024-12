Das UBS-Vermögensverwaltungsgeschäft in den USA wird von Rob Karofsky geleitet, der im Sommer 2024 mit Iqbal Khan zum Co-Leiter der globalen Vermögensverwaltungssparte ernannt wurde. UBS-Verantwortliche haben in der Vergangenheit mehrfach erklärt, dass die Grossbank in der US-Vermögensverwaltung wachsen will.