Einsparungen wichtigster Treiber

Der bisher beispiellose Zusammenschluss von zwei global systemrelevanten Banken rechnet sich nur, wenn die Ausgaben gekappt werden. Bis Ende 2026 will der Konzern die Kosten um 13 Milliarden Dollar drücken. Bis zum Ende des laufenden Jahres will das Institut davon rund 7,5 Milliarden Dollar schaffen, bisher hatte es sieben Milliarden in Aussicht gestellt. Teil von Ermottis Kalkül sind Stellenstreichungen, die Experten zufolge Zehntausende Jobs kosten könnten. Zum Ende des dritten Quartals beschäftigte das Institut 109.396 Personen, vor der Übernahme waren es noch rund 122.000.