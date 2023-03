Angesichts der gestiegenen Teuerungszahlen in der Schweiz sehen sich nun auch die Ökonomen der UBS dazu veranlasst, die Schätzungen für die Leitzinsen in der Schweiz zu erhöhen. Neu gehen die Ökonomen von einer einer Erhöhung der Zinsen um 50 Basispunkte am 23. März und an der darauffolgenden geldpolitischen Lagebeurteilung der SNB ein weiterer Zinsschritt von 25 Basispunkten aus. In der zweiten Jahreshälfte dürften die Leitzinsen bei 1,75 Prozent stabil bleiben, so die UBS.