Umfang und Zeitpunkt künftiger Kapitalanforderungen entscheidend

Die Kapitalrückführungsziele für das kommende Jahr will die UBS erst mit den Finanzergebnissen für das Gesamtjahr 2025 im Februar bekanntgeben. Ab 2026 sollte eigentlich wieder das Niveau von vor der CS-Übernahme erreicht werden. 2022 hatte die UBS Aktien im Wert von 5,6 Milliarden Dollar zurückgekauft. Entscheidend ist nun aber auch, was in Sachen verschärfter Eigenmittelanforderungen auf die Grossbank zukommt.