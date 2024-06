Für 2024 wird eine überdurchschnittliche Hurrikan-Saison in den USA prognostiziert. Es werden Schäden in Höhe von 130 Milliarden US-Dollar erwartet, wobei Swiss Re zusammen mit Munich Re am stärksten exponiert sein dürfte, begründet der zuständige Analyst seine Einstufung. Dies dürfte den Preisen am Rückversicherungsmarkt weiter Auftrieb geben. Hinsichtlich der Rückstellungen und Reserven bleiben jedoch Bedenken bei Swiss Re bestehen, und die Risiken werden als höher im Vergleich zu den Mitbewerbern eingeschätzt, so der UBS-Experte.