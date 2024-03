Die Schweizer Grossbank UBS will im Schlüsselmarkt Amerika in den kommenden fünf Jahren den Rückstand auf die führenden heimischen Häuser verringern. «Ich denke, dass wir in den USA besser aufgestellt sein müssen», sagte Konzernchef Sergio Ermotti am Dienstag auf einer Investorenkonferenz von Morgan Stanley. Die UBS habe in den USA die Kostenbasis einer viel grösseren Organisation, aber noch nicht das Produktangebot, um das Potenzial auszuschöpfen. Die UBS brauche ein breiteres Kreditangebot und ein breiteres Angebot an Einlagen. Zudem wolle die Bank mehr superreiche Familien (Family Offices) als Kunden gewinnen.