Die UBS hält einem Zeitungsbericht zufolge nach der Übernahme der Credit Suisse an EY als Wirtschaftsprüfer fest. Ab 2024 kommt auf EY damit ein grösserer Auftrag zu, weshalb mehr Personal benötigt wird, berichtet die "Financial Times" am Sonntag unter Berufung auf Insider. Dieses sollten aus anderen Ländern abgezogen werden. Die Prüfung der Credit-Suisse-Bilanz für dieses Jahr werde noch bei PricewaterhouseCoopers (PwC) stattfinden. PwC hatte das Mandat seit 2020. UBS hatte die Credit Suisse in diesem Jahr übernommen, nachdem die Rivalin in Schieflage geraten war. Weder von UBS noch EY oder PwC war zunächst eine Stellungnahme zu dem Bericht zu erhalten.