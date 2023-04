Die Credit Suisse hat heute Morgen ihren Zahlenkranz publiziert. Dieser fiel so schlecht wie erwartet aus, die Kundeneinlagen sind regelrecht weggebrochen. Die vor dem Kollaps stehende Schweizer Bank hat von der Schweizerischen Nationalbank Darlehen in der Höhe von 168 Milliarden Schweizer Franken bezogen, was mehr als einem Drittel ihrer gesamten Verbindlichkeiten Ende 2022 entspricht. Davon konnten 60 Milliarden zurückbezahlt werden. Aktuell betragen die Darlehen 98 Milliarden Franken.