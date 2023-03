Mitarbeitende hofften auf alternativen Plan

All dies bedeutet, dass Kleins Traum, eine neue Investmentbank unter der wiederbelebten Marke CS First Boston zu führen, immer unwahrscheinlicher wird. Dennoch hoffen einige Mitarbeiter der Credit Suisse, dass Klein und Bankchef David Miller einen alternativen Plan ausarbeiten können, so die Personen. Einige Führungskräfte hätten sich an potenzielle Interessenten für die Investmentbank gewandt, darunter die japanische Mizuho Financial Group Inc. um Interesse zu wecken, das sie dann der UBS unterbreiten könnten, so die Personen.