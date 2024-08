Eine Investorengruppe unter der Leitung von Sixth Street will das an die UBS übergegangene US-Hypothekengeschäft der Credit Suisse kaufen. Dies berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Sixth Street arbeite zusammen mit dem Co-Investor Davidson Kempner an der Übernahme von Select Portfolio Servicing. Der Verkauf soll im ersten Quartal 2025 abgeschlossen werden, so die Insider.