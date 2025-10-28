Eine gewisse Unsicherheit herrscht bei den Analysten zudem über die finanziellen Auswirkungen verschiedener abgeschlossener Rechtsfälle. So schaffte die UBS etwa zwei grosse Altlasten aus der Welt. Für den Steuerstreit mit Frankreich, bei dem sich die UBS im September aussergerichtlich geeinigt hat, dürfte die Bank rund 300 Millionen US-Dollar Rückstellungen auflösen können. Hinzu kommt noch der RMBS-Fall der CS in den USA ("Ramsch-Hypotheken"), für den aber keine Details über die Rückstellungen bekannt sind. Morgan Stanley etwa rechnet für beide Fälle insgesamt mit einer Auflösung in der Höhe von 500 Millionen Dollar.