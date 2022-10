UBS, ein Bollwerk der Stabilität

Verglichen mit den einschneidenden Umwälzungen, die sich einen Steinwurf entfernt am Paradeplatz bei der Credit Suisse abspielen, könnte man meinen, die UBS sei tiefenentspannt. Mehr als ein Jahrzehnt nach ihrer Rettung durch die Eidgenossenschaft hat sich die Bank zu einem Bollwerk der Stabilität entwickelt: In den letzten drei Jahren hat sie mehr als 18 Milliarden Franken Gewinn eingefahren und wird an der Börse höher bewertet als jede andere europäische Grossbank. Der Aktienkurs ist in den letzten zwei Jahren um 34 Prozent gestiegen, während die Deutsche Bank in diesem Zeitraum nur 7 Prozent zugelegt und die Credit Suisse fast die Hälfte ihres Wertes verloren hat. Die Kehrseite dieses stetigen Erfolgs ist, dass strategische Veränderungen gegenüber den Mitarbeitern in höherem Masse gerechtfertigt werden müssen.