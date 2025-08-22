Die schwedische Cevian, einer der mächtigsten Investoren Europas, ist bekannt für seine aktive Einflussnahme bei Unternehmen. Bei ABB kam Cevian teilweise auf eine Beteiligung von über 5 Prozent. Cevian hatte ABB zum Verkauf von Teilbereichen gedrängt und auf einen CEO-Wechsel gepocht. Bei der UBS hält Cevian einen Anteil von rund 1,5 Prozent. Und bei Baloise war Cevian mit 9,4 Prozent investiert.