Ein nicht näher genannter institutioneller Investor hat am Montagabend rund 16 Millionen Aktien der UBS zum Verkauf gestellt. Dies entspricht einem Anteil von etwa 0,5 Prozent des Aktienkapitals der Grossbank, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montagabend unter Berufung auf die mit der Transaktion betraute Bank Goldman Sachs berichtet.