Ob dies half, den Aktienkurs der UBS am Mittwoch bis 1,5 Prozent auf 24,50 Franken steigen zu lassen, ist Spekulation. Sicher ist: Der Anstieg ist eher eine Ausnahme in der tristen jüngeren UBS-Kurshistorie an der Börse. In den letzten 18 Handelstagen schloss die Aktie an dreizehn Tagen im Minus. Zwischenzeitlich fiel die Aktie einmal acht Tage in Folge, etwas, das beim UBS-Valor seit vier Jahren nicht mehr vorkam.