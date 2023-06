Das Geldwäscheverfahren ist eines von mehr als einem halben Dutzend Rechtsproblemen, mit denen sich die UBS auseinandersetzen muss. In London läuft derzeit ein Gerichtsverfahren zu einem Anleiheskandal in Mosambik. Die UBS veranschlagt die geerbten Rechtskosten der Credit Suisse auf bis zu 4 Milliarden Dollar in den nächsten 12 Monaten.