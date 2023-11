Das Zeichnungsvolumen für die neuen Additional-Tier-1-Papiere (AT1-Anleihen) der UBS war informierten Kreisen zufolge rund zehn mal so gross wie das Angebot. Die Schweizer begaben am Mittwoch Dollar-denominierte Papiere in zwei Tranchen im Gesamtvolumen von 3,5 Milliarden Dollar. Die eingegangenen Orders summierten sich, wie zu hören war, auf über 36 Milliarden Dollar.