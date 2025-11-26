Anfang des Monats hatte die UBS angekündigt, dass mehrere ihrer vom First-Brands-Untergang betroffenen Fonds abgewickelt und die Vermögenswerte bis zum Jahresende verwertet werden sollen. First Brands hatte im September Gläubigerschutz beantragt und Verbindlichkeiten von mehr als zehn Milliarden Dollar offengelegt. US-Gerichtsunterlagen zufolge sind Fonds der UBS direkt und indirekt mit insgesamt mehr als 500 Millionen Dollar bei dem zusammengebrochenen Unternehmen engagiert.