Die vor der Zahlungsunfähigkeit stehende Credit Suisse flüchtete sich im März in die Arme der UBS. Die Schweizer Öffentlichkeit und Politiker sehen den Deal kritisch - und er hat ein politisches Nachspiel. Eine sehr selten eingesetzte Sonderkommission des Parlaments soll klären, was in den Jahren vor dem Kollaps der zweitgrössten Schweizer Bank falsch lief und wie die Regierung zusammen mit anderen Behörden die Not-Übernahme der Krisenbank durch die Konkurrentin UBS orchestrierte.