Als Teil eines Maßnahmenpakets hatten die Schweizer Regierung und die UBS bereits im März bei der Ankündigung der Übernahme der vor der Zahlungsunfähigkeit stehenden Credit Suisse staatliche Garantien vereinbart. So trägt die UBS die ersten fünf Milliarden Franken an Verlusten aus der Abwicklung von Credit-Suisse-Aktiven, die nicht zum Geschäft und zum Risikoappetit der UBS passen. Darüber hinausgehende Verluste im Umfang von bis zu neun Milliarden Franken übernimmt der Schweizer Staat. Diese Eckwerte wurden im Juni in den Einzelheiten festgezurrt.