Die sieben Anleihen wurden allesamt ursprünglich von der Credit Suisse begeben, wie aus einer am Donnerstag publizierten Übersicht hervorgeht. Ihr kumuliertes Volumen beläuft sich auf auf 12,7 Milliarden US-Dollar und 3 Milliarden Euro. Die Papiere tragen einen Coupon im Bereich vomn 4,282 und 9,016 Prozent.