«YUMO» richtet sich vor allem an junge Menschen und soll ihnen helfen, im Alltag bessere Entscheidungen rund um Geld, Sparen und Investieren zu treffen. Die Plattform erklärt etwa, wie ein Budget erstellt wird, wie Geld angelegt werden kann oder welche Risiken Kredite bergen. Dazu setzt UBS auf kurze Kapitel, Videos, Quiz und Beispiele aus dem Alltag.