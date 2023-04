Die UBS habe J.P. Morgan mit einem Börsengang der Credit Suisse Schweiz beauftragt, wie das Portal "Inside Paradeplatz" kürzlich schrieb (cash berichtete). Zumindest in Analystenkreisen stösst diese neue mögliche Entwicklung in Sachen Zwangsheirat zwischen der UBS und der Credit Suisse nun einen Denkprozess an. Als eine der ersten Vertreterinnen ihrer Berufsgruppe meldet sich die Bankenanalystin der Royal Bank of Canada in einem Kommentar zu diesem Thema zu Wort.