Bereits im Frühling hatte die UBS einen Wertverlust des Fonds aufgrund der Entwicklungen an den globalen Immobilienmärkten von gut 31 Prozent mitgeteilt. Der Verkehrswert der Liegenschaften wurde noch mit 2,52 Milliarden Franken beziffert. Nun hätten Schätzungsexperten die Liegenschaften des Fonds per Mitte 2024 neu bewertet, schreibt die UBS: Im Vergleich zu den Schätzungen per Ende 2023 habe durchschnittlich ein um etwa 12 Prozent tieferer Verkehrswert resultiert.