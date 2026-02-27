Der UBS Direct Urban wird damit rückwirkend auf den 31. Dezember 2025 ohne Liquidation aufgelöst.
Für die Periode zwischen Juli 2025 und Dezember 2025 werde für den Fonds eine ausserordentliche Ausschüttung des Nettoertrags gemäss Fondsvertrag vorgenommen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagabend. Die Fondsleitung habe dabei eine Nettoausschüttung von 0,165 Franken festgelegt.
Der Fonds wird laut den Angaben am 2. März an der SIX Swiss Exchange erstmals auf Basis seines neuen Nettoinventarwerts gehandelt. Ab 18. März (Ex-Datum) sei die «übliche Korrektur des Börsenkurses in der ungefähren Höhe der Ausschüttung» zu erwarten.
(AWP)