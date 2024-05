Weitere SNB-Hilfen zurückgezahlt

Die Grossbank hat zudem die SNB-Liquiditätshilfe (Emergency Liquidity Assistance ELA) weiter abgebaut: Am 6. Mai habe die UBS weitere 9 Milliarden Franken an die Schweizerische Nationalbank zurückgezahlt. Damit summieren sich die Rückzahlungen auf bislang 29 Milliarden Franken, heisst es. Die verbleibenden 9 Milliarden Franken will die UBS nun «in den kommenden Monaten» zurückzahlen.