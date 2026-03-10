Das Meldedatum ist der 4. März. Es entspricht höchst wahrscheinlich nicht dem Datum, an dem der Verkauf stattgefunden hat. Denn der Manager oder die Managerin hat stets zwei Börsentage Zeit, um das Geschäft dem Unternehmen zu melden. Dieses hat weitere drei Börsentage zur Meldung des Verkaufs beziehungsweise Kaufs an die SER. Somit kann man den Transaktionszeitpunkt nur in etwa abschätzen und sagen, dass der aktuelle Verkauf der UBS-Aktien wohl Ende Februar geschehen ist.