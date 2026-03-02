Geht es nach der UBS, ist mit dem Anstieg aber noch lange nicht Schluss. Die Bank erhöhte das Kursziel für Huber+Suhner am Montag auf 230 von zuvor 177 Franken und beliess die Einstufung auf «Kaufen». Der für Huber+Suhner zuständige Analyst erhöhte die Umsatzprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 um 1 Prozent. Damit berücksichtigt er insbesondere höhere Erwartungen für die Kommunikations- und Industriesparte.