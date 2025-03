Per Ende 2024 hatte die Grossbank aber immer noch 3,60 Milliarden US-Dollar auf der hohen Kante für Rechtsstreitigkeiten, regulatorische und ähnliche Angelegenheiten. Ende 2023 waren es noch Rückstellungen in der Höhe von 4,02 Milliarden. 2,13 Milliarden Dollar wurden 2024 für den vorgesehenen Zweck verwendet, wie aus dem am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Derweil wurden 321 Millionen neu gebildet, während 97 Millionen wieder aufgelöst wurden.