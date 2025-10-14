Die Konsenserwartungen seien gemäss dem Experten zu niedrig. So stützten stabile Zementpreise, Fortschritte bei der Dekarbonisierung und eine starke operative Leistung das Gewinnwachstum von Holcim. Die Kapitalrendite (ROIC) - seines Erachtens der wichtigste Bewertungsfaktor - habe sich gegenüber 2015 bis 2017 verdoppelt und könnte bis 2030 um weitere 3 Prozentpunkte steigen. Das höhere Kursziel begründet der Analyst mit einem stärkeren Gewinnwachstum in Europa.