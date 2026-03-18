Während des Ausfalls wurde der Handel der UBS teilweise ausgesetzt, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstagabend. Diese beruft sich auf Insider, die von der Sachlage Kenntnis haben.
Die Bank habe die Ursache identifiziert und eine Lösung implementiert, sodass sich die Situation verbessern sollte. Der Ausfall bei der Grossbank fällt - mit dem Iran-Krieg im Hintergrund - in eine Zeit, die den Handel an den Märkten ankurbeln, schreibt die Agentur.
Ein Sprecher der UBS lehnte eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg ab.
(cash)