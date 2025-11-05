Reduktion der US-Zölle erwartet

Im Hauptszenario geht die UBS aber weiterhin von einem moderaten Wachstum aus. So erwartet Bee, dass der US-Zollsatz von 39 Prozent auf viele Schweizer Produkte auf einen Wert von 15 bis 20 Prozent gesenkt werden könnte. Er wäre dann in etwa auf dem Niveau der EU. Er schränkte jedoch ein, dass es aktuell noch keine Indikation dafür gibt, dass es auch wirklich so kommt.