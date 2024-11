Trump will die Unternehmenssteuern senken. Wird dieses Steuerversprechen US-Aktien weiterhin beflügeln?

Da bin ich vorsichtig. Die amerikanische Staatsverschuldung ist heute fast doppelt so hoch wie 2016, als Trump zum ersten Mal an die Macht kam. Darum ist der Spielraum für Steuersenkungen heute viel kleiner als damals. In seiner ersten Amtszeit hat er zuerst die Steuern substanziell gesenkt und erst später handelspolitische Schritte unternommen. Diesmal könnte es anders laufen. Vorstellbar ist, dass Trump zuerst die Zölle hochschraubt, um fiskalischen Spielraum für die Senkung der Unternehmenssteuern zu schaffen. Doch letztlich werden die amerikanischen Konsumenten jene Importzölle bezahlen müssen. Das dürfte die Wirtschaft belasten.