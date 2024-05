Die Zweiteilung der Schweizer Wirtschaft werde sich voraussichtlich fortsetzen, so die UBS-Ökonomen in dem am Donnerstag vorgelegten neuen Bericht: Ein solider Arbeitsmarkt stütze den Konsum, während die Industrie unter dem schwachen Wachstum in der Eurozone leide. Auch die Warenexporte widerspiegelten die Schwäche der Industrie. Dagegen seien die Dienstleistungsexporte vom Sportevent-Effekt dominiert worden: Auch wenn die Fussball-EM und die Olympischen Spiele erst im Sommer stattfinden, seien die ersten Effekte bereits zu Beginn des Jahres spürbar.