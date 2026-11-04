Unterdessen ist das Zeitfenster für Zinserhöhungen in den ersten sechs Monaten des kommenden Jahres laut den UBS-Ökonomen auch aufgrund der absehbaren Zinspolitik der amerikanischen Notenbank Fed sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) offen. Diese beiden Zentralbanken stehen noch immer erhöhten Inflationsraten gegenüber. Das macht Anhebungen der jeweiligen geldpolitischen Schlüsselsätze in diesem und zu Beginn des nächsten Jahres wahrscheinlich. Somit würden höhere Zinsraten in den Vereinigten Staaten und der Eurozone zunächst die Zinsdifferenz zur Schweiz vergrössern. Dies wiederum senkt den Aufwertungsdruck des Frankens gegenüber Dollar und Euro und gibt der SNB so Spielraum für Zinsschritte nach oben.