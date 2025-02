Risiken gebe es vor allem bei der Auslandsnachfrage. So gebe es noch Unsicherheiten bei der Entwicklung der Konjunktur in der Eurozone. Trotz teils deutlicher Lohnerhöhungen zeigten etwa Vorlaufindikatoren wie der Einkaufsmanagerindex (PMI) noch keine Aufhellung, heisst es einschränkend. «Sollte die Erholung in der Eurozone ausbleiben, so dürfte das Wachstum der Schweizer Wirtschaft 2025 unter dem Potenzial bleiben», so die UBS.