Grund für den gedämpften Optimismus sind laut einer Mitteilung vom Montag die trüben Aussichten für Europa als wichtigstem Handelspartner der Schweiz. Die Konjunktur in der Eurozone dürfte sich nicht allzu stark beschleunigen, was die Erholung in der Schweizer Industrie verzögere und das Wachstum der hiesigen Wirtschaft dämpfe, heisst es. Für das laufende jahr 2024 Jahr erwartet die UBS derweil weitehrin ein BIP-Wachstum von 1,4 Prozent bzw. bereinigt von 1,0 Prozent.