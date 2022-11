Was die Inflation anbelangt, so erwartet die Grossbank für 2022 unverändert eine Teuerung von 2,9 Prozent in der Schweiz. Im kommenden Jahr dürfte die Inflation dann laut UBS auf 2,1 Prozent zurückgehen. Die Inflation dürfte im Verlauf des nächsten Jahres wieder ins Zielband der SNB zurückkehren, so die Prognose.