Die UBS hat sich selbst ein Zielband von 70 bis 73 Prozent verpasst und liegt nun am oberen Ende - bei der Credit Suisse lag dieser Wert in der Vergangenheit deutlich höher. Zusammen mit dem von der Bank selber erwarteten verhaltenen Geschäftsverlauf im laufenden Quartal können Investoren nur hoffen, dass die UBS dieses Verhältnis wieder besser in den Griff kriegt und wegen der CS-Integration keine übermässigen Zusatzkosten oder Unerwartetes entstehen.