Ein Jahr nach der Ankündigung der Mega-Übernahme hat die Grossbank UBS entschieden, was sie mit dem Hauptsitz der Credit Suisse am Zürcher Paradeplatz machen will. Das Gebäude mit einem Wert von hunderten Millionen Franken bleibe im Besitz der UBS, sagte Konzernchef Sergio Ermotti der Zeitung «Blick» (Dienstagsausgabe). «Dieses Gebäude ist ein wichtiger Teil der CS-Geschichte und wird nun zu einem Bestandteil der UBS-Zukunft.» Die UBS besitzt einschliesslich des Luxushotels Mandarin Oriental drei grosse Gebäude am Paradeplatz. Dort plane die UBS nun einen Finanzcampus mit rund 4000 Arbeitsplätzen. «Wir wollen unsere Arbeitskräfte mitten in der City bündeln», erklärte Ermotti weiter.