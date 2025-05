Die UBS stellt die digitale Vermögensverwaltung rund um das Programm «UBS Advice Advantage» in den USA um. Das schreibt das Wirtschaftsmagazins Barron's (Online am 16.05.). Der Rückzug soll im kommenden Monat erfolgen, wobei die Kunden des Robo-Advisors ungefähr Mitte Juni auf das Vermögensverwaltungsangebot «UBS Access» übertragen werden.



Die «UBS Advice Advantage»-Kunden hätten bis am 9. Juni Zeit, sich für ein alternatives Angebot zu entscheiden, hiess es weiter. Bei "UBS Access" können die Kunden in Finanzfragen entweder über eine Full-Service-Beratung oder auf ein Team von Call-Center-Experten zugreifen. Die UBS kommentierte den Rückzug des Robo-Advisors laut Barron's nicht.