Für die Zukunft müsse die Koordination der Aufsichtsbehörden und der Zentralbanken geklärt werden, sagte Colm Kelleher in einem Interview. Vor der Übernahme habe die UBS unzählige verschiedene Szenarien durchgespielt, sagte der UBS-Präsident in einem am Sonntag publizierten Interview mit der «NZZ am Sonntag». Ihm sei ab Oktober 2022 klar gewesen, dass die Credit Suisse keine Zukunft haben werde. Damals stellte die Bank ihren Strategieplan vor. Ab November 2022 hätten externe Berater der UBS ihre Arbeit aufgenommen.