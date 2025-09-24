Derweil sagte Kelleher mit Blick auf Spekulationen, wonach die UBS bereits mit Vertretern der US-Regierung über einen möglichen Kauf einer US-Bank oder eine Fusion mit einer US-Bank gesprochen haben soll: «Wir haben keine Verhandlungen aufgenommen.» Zwar habe er in New York viele Kontakte aus seiner früheren Zeit, diese seien auf informeller Ebene auf die UBS zugekommen. Der UBS-Präsident betonte dem Bericht zufolge aber: «Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um in der Schweiz zu bleiben - Wir wollen eine Schweizer Ikone sein, auf die das Land stolz ist.»